ABD Başkanı Trump’tan Türkiye, Katar ve Mısır’a Gazze mesajı: Barış çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes planını kısmen kabul ettiğini açıklamasının ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir video mesaj yayımladı.

Trump mesajında, “Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik yardımları için Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu büyük bir gün, bakalım her şey nasıl sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

“Bu çok özel, belki de eşi görülmemiş bir gün”

Trump, konuşmasında bölgeye barış getirecek anlaşmanın artık neticeye ulaşması gerektiğini belirterek, “Son sözü somut bir şekilde söylemeliyiz” dedi.

Sürecin önemli bir parçası olarak sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Trump, “Rehinelerin evlerine dönmesini dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Bu çok özel, belki de eşi görülmemiş bir gün” diyen Trump, sürece katkı veren tüm ülkelere teşekkür ederek, “Herkese ve sürece katkı yapan tüm ülkelere teşekkürler. Bize muazzam bir yardım sağlandı. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu’da barışın sağlanmasını istiyordu ve bunu başarmaya çok yakınız” değerlendirmesinde bulundu.

“Anlaşma adaletli olacak”

Trump, savaşın sona erdirilmesi için yürütülen müzakerelerin tüm taraflar açısından adil bir noktaya ulaşması gerektiğini belirtti. “Hepinize teşekkür ederim, herkese adil davranılacak” diyen Trump, barış anlaşmasının “tüm taraflar için adaletli” olacağını vurguladı.