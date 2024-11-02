ABD Başkanlık Seçimleri Son Durum: Kamala Harris mi Donald Trump mı? (2 Kasım 2024 Anket Sonuçları)

ABD’de seçmenler 5 Kasım’da 60’ıncı ABD Başkanı’nı seçmek üzere sandığa gidecek.

5 Kasım 2024 seçimleri başta 2020 seçimlerinin rövanşı niteliğini taşıyordu. Ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuz ayında adaylıktan çekilip yardımcısı Kamala Harris’e destek açıkladıktan sonra işler değişti.

Bugünlerde dünyanın önünde duran kritik soru şu: ABD ilk kadın başkanını mı seçecek yoksa ikinci Donald Trump dönemimi başlayacak?

Peki seçim günü yaklaşırken anketler ne durumda?

ABC News’e balı kamuoyu yoklamalarını analiz eden FiveThirthEight (538) internet sitesine göre; ulusal ölçekte yapılan tüm anketlerin ortalamasına göre Demokrat aday Kamala Harris’in oy oranı yüzde 48, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın oy oranı ise yüzde 46,8.

Yani yarış bıçak sırtı. Anket ortalaması sonuçların sapma payı dahilinde olduğunu gösteriyor.

Anketler ülke genelinde hangi adayın ne kadar popüler olduğuna dair kullanışlı bir rehber olsa da seçim sonuçlarını tahmin etmek için en iyi yol değil.

Bunun nedeni ise ABD’de başkanı seçici kurul üyelerinin belirlemesi. Bu sistemde her eyalete kabaca nüfusun büyüklüğüyle orantılı sayıda seçici kurul üyesi veriliyor. 538 seçici kurul üyesi bulunuyor ve bir adayın seçimi kazanması için 270 oya gereksinimi bulunuyor.

ABD’de 50 eyalet bulunuyor ancak bu eyaletlerin büyük kısmı aynı partiye oy veriyor. Bu nedenle de gerçekte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunan sadece birkaç eyalet bulunuyor. Bunlar için “salıncak eyaletler” ya da “savaş alanı eyaletler” ifadesi kullanılıyor.

Peki hangi eyaletler bu kapsama giriyor ve bu eyaletlerin seçici kurul üye sayıları kaç?

Pennsylvania (19), Nevada (6), Wisconsin (10), Michigan (15), North Carolina (16), Georgia (16) ve Arizona (11).

Şu anda salıncak eyaletlerde farklar o kadar küçük ki anket ortalamalarına bakarak kimin önde olduğunu söylemek mümkün değil.

Harris’in yarışa dahil olmasından bu yana ortaya çıkan eğilimlere bakıldığında eyaletlerde bazı değişiklikler fark ediliyor.

Arizona, Georgia, Nevada ve North Carolina’da ağustos başından bu yana liderlik birkaç kez el değiştirdi. Ancak şu sıralar Trump’ın hepsinde az bir farkla üstünlüğü görülüyor.

Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin’de ağustos başından bu yana Harris bazen iki ya da üç puan olmak üzere öne götürüyordu. Fakat anketler iyice sıkıştı ve Trump şu anda Pennsylvania’da küçük bir farkla önde.

Bu üç eyalet de Trump’ın 2016’daki zaferine öncesinde Demokratların kalesi niteliğindeydi. Biden 2020 seçimlerinde bu üç eyaleti de ‘kırmızı’dan ‘mavi’ye çevirdi. Kamala Harris de benzer performas göstermesi halinde seçimi kazanma ihtimali çok yüksek.

Peki anketler son seçimlerden nasıl performans gösterdi?

Anketler son iki seçimde Trump'a olan desteği olduğundan düşük göstermişti.

Uzmanlarının yaptığı değerlendirmeye göre; 2020'deki ulusal anket hatası son 40 yılın en ciddi fiyaskosuydu.

Bu nedenle bu yılki seçimlere girerken anketlere temkinli yaklaşmak için iyi bir neden var.

Ancak anket şirketleri o zamandan bu yana pek çok değişiklik yaptı.

538'deki analistlere göre anket endüstrisi 2022 ara seçimlerinde “ABD tarihindeki en başarılı seçim döngülerinden birini yaşadı.”