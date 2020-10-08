ABD başkanlık tartışması sanal ortamda yapılacak
ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ikinci başkanlık tartışmasının, asğlık endişeleri sebebiyle, sanal ortamda düzenlenmesine karar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine alınan karar öncesinde, tartışma ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Adrienne Arsht Performans Sanatları Merkezinde yapılması planlanıyordu.
Trump'ın seçimlerdeki rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın COVID-19 teşhisi sonrasında canlı bir tartışma düzenlenmemesi çağrısı yapmıştı.
Trump, alınan sanal tartışma kararını eleştirerek, "Vaktimi sanal bir tartışmaya harcayamam" diyerek tartışmanın sanal ortamda gerçekleştirilmesi durumunda tartışmaya katılmayacağını açıkladı.