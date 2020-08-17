ABD başkanlık yarışında Joe Biden, Trump'ın 9 puan önünde

17 Ağustos 2020

WSJ ve NBC News tarafından düzenlenen ankete göre Kasım ayında yapılacak seçim öncesinde Demokrat aday Joe Biden, Donald Trump'ın 9 puan önünde.



Ankete göre, Biden'e destek veren kayıtlı seçmenlerin oranı yüzde 50 olurken, Trump'a destek ise yüzde 41 seviyesinde.



Bununla birlikte Biden için oy kullanacağını söyleyenlerin yüzde 58'i bunun Biden'e bir destekten çok Trump'a karşı bir muhalefet olduğunu da ifade ettiler.

Trump, Kasım'daki seçimden önce Putin ile görüşmeyi planlıyor



NBC News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planlıyor.



Habere göre, Trump yönetimi iki liderin gelecek ay bir araya gelmeleri konusunda çalışıyorlar. Toplantının gerçekleşebileceği yerler konusunda seçenekler arasında New York da var.

Trump ile Putin arasında yapılacak bir görüşmede nükleer silahların kontrol edilmesine yönelik olarak iki ülke arasında yapılmış olan START anlaşmasının uzatılması yönünde bir ilerlemenin duyurulması bekleniyor. (FOREKS)