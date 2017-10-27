ABD, beklenenden hızlı büyüdü
ABD ekonomisi, 2'inci çeyrekte yüzde 3 büyüdü. Beklenti yüzde 2.6 olacağı yönündeydi.
ABD'de büyüme rakamları piyasa analistlerinin tahminlerin üzerinde artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede GSYH 3. çeyrekte yüzde 3 artış gösterdi. Ekonomistler büyümenin yüzde 2,6 artış göstermesini bekliyorlardı.
Gıda ve Enerji haricinde mallar ve hizmetlerin satın alımı sırasında oluşan enflasyon oranını gösteren çekirdek PCE yüzde 1,3 arttı. Beklenti de çekirdek PCE'nin yüzde 1,3 artış olacağı yönündeydi.
Tüketici harcamaları yüzde 2,4 artış gösterdi ve piyasaların beklentisi olan yüzde 2,2'nin üzerine çıktı.
Zincir ağırlıklı alım fiyatları yüzde 2,2 arttı. Analistler artışın yüzde 1,8 olmasını bekliyorlardı.
PCE yüzde 1,5 artış gösterdi. Yerel alım fiyatları yüzde 1,8 yükseldi. Final satışlarda artış yüzde 2,3 oldu.
ABD'den gelen büyüme verisinden sonra 3.81 seviyelerinde olan dolar/TL, 3.83 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda işlemler saat 15:35 itibariyle 3.8330 seviyesinden geçiyor.
Dolar, ABD büyüme verisiyle hareketlendi