ABD-Birleşik Krallık Brexit sonrası ticaret görüşmeleri başlıyor

05 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomileri zorlanan ve yerel tedarik zincirini desteklemek isteyen ABD ve Birleşik Krallık, Brexit sonrası ticaret görüşmelerini video konferans aracılığıyla başlatıyor.

Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, pazartesi günü yaptığı açıklamada görüşmelerde ‘sıkı pazarlık’ yapılacağını söylerken, müzakerelerin salı günü video konferansla başladığı ve her altı haftada bir gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu görüşme ABD'nin 2020 yılında ilk büyük ticaret görüşmesi olacak ve aynı zamanda Birleşik Krallık’ın AB ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiği ve yıl sonuna kadar tamamlanacak döneme denk gelecek.

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’ın ABD tarım ürünlerine tam erişimi ve ABD menşeili mallar için gümrük vergisinin düşürülmesini içeren planların açıklanmasından sonra ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer İngiltere ile olan ticaret görüşmeleri hakkında çok fazla bilgi vermedi.

En zorlayıcı kalem tarım ürünleri

Birleşik Krallık’ın GDO'lu ürünlere ve kümes hayvanlarına ilaç verilmesine karşı duruşu olduğu göz önüne alındığında görüşmelerde en zor geçecek kısımlardan birisinin tarım ürünleri olması bekleniyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson görüşmelerde ‘sıkı pazarlık’ yapılacağı sözünü verirken İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss İngiltere'nin gıda güvenliği standartlarından ödün verilmeyeceğini söyledi.

ABD'nin en üst ticaret lobilerinden ABD Ticaret Odası tarihi müttefik iki ülkenin gümrük vergilerini kaldırması gerektiğine vurgu yaparken bu durumun ekonomilerin koronavirüs salgını nedeniyle zarar gördüğü bu günlerde iki ülkenin de uzun vadeli kazançlarını artıracağının altını çizdi. ABD Ticaret Odası ayrıca iki ülkenin Çin gibi piyasa dışı ekonomilerin neden olduğu zorluklarla başa çıkmak için küresel ticaret kurallarını da sertleştirebileceğini açıkladı.

2018 yılında iki ülkenin birbirleri ile olan ürün ticaret hacimleri 127,1 milyar dolar seviyesinde ve neredeyse iki taraf için de eşit durumdayken hizmet ticaret tutarı 134,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. ABD İstatistik Kurumu verilerine göre İngiltere Güney Kore'nin ardından ABD'nin yedinci büyük ticaret ortağı durumunda.