ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

21 Haziran 2019

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) İran konusunda acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'deki (BM) diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin BM misyonu, Güvenlik Konseyini İran konusunda pazartesi günü kapalı oturum yapmaya çağırdı.

Kaynaklar, ABD'nin BMGK'nin dönem başkanı Kuveyt'e gönderdiği resmi talepte, ABD'nin konseyi geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı hakkında son gelişmeleri aktarmak için konseyde toplantı istediklerini belirttiğini aktardı.

Rusya'dan itidal çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Basra Körfezi'nde ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladığı ve Basra Körfezi'ndeki son gelişmeler ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestoların ele alındığı bildirildi.

Basra Körfezi'ndeki son durum ile ilgili endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda, Basra Körfezi'ndeki ilgili taraflara itidal çağrısı yapıldı ve yanlış adımların, bölgesel ve küresel istikrar için geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA