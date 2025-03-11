ABD borsaları çöktü, en zenginlerin servetleri geriledi

ABD'de geçen yılın kasım ayında Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ralli yaşayan ABD borsaları son günlerde Trump'ın söylemlerinin yarattığı belirsizliğin de etkisiyle geriledi.

Dow Jones Endüstri Endeksi mart ayının başından beri yüzde 4,5; S&P 500 yüzde 5,71; Nasdaq ise yüzde 7 birden düştü. Bu sert düşüşlerin ardından şirketlerin milyarlarca dolarlık piyasa değeri silindi.

Başkan Trump'ın yemin töreninde ona eşlik eden, borsadaki rallide şirketleri büyük değer kazanan zenginlerin de servetlerinde değişim görüldü.

Musk'ın servetinde büyük düşüş

Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın Tesla şirketi mart ayında yüzde 24 değer kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk'ın serveti bugün itibariyle 301 milyar dolar. Musk yılbaşından beri 132 milyar dolar kaybederken, son günlerdeki düşüş 29 milyar dolara dolarak kayda geçti.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti bu yıl 22,5 milyar dolar eriyerek 216 milyar dolara kadar düştü. Bezos, borsanın son günlerdeki hareketi nedeniyle de 4,2 milyar dolar para kaybetti.

Teknoloji hisseleri çakıldı, Zuckerberg para kaybetti

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, borsadaki düşüşlerden 9,5 milyar dolarak kaybederek etkilendi. Ancak Zuckerberg'in serveti yılbaşından beri 4,1 milyar dolara artış gösterdi. Zuckerberg'in bugünkü serveti 211 milyar dolar.

Trump'a ödül töreninde eşlik eden bir diğer isim Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault da yıl başından beri servetine 6,3 milyar dolar eklerken, son düşüşlerde 1,3 milyar dolar kaybederek etkilendi. İşadamının kasasında halihazırda 183 milyar dolar var.

Alphabet'in kurucusu Sergey Brin'in bugün itibariyle 142 milyar dolarlık serveti bulunuyor ancak o da yılbaşından beri 16,6 milyar dolar para kaybetti. Son düşüşlerde ise 5,7 milyar dolar kaybederek etkilendi.