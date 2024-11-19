ABD borsasını 2025'e ne bekliyor? S&P 500 endeksi için 6.500 tahmini!

Wall Street’in önde gelen kuruluşlarından Goldman Sachs, ABD ekonomisi ve şirket kazançlarındaki büyümenin sürmesiyle S&P 500 endeksinin 2025 yılı sonunda 6.500 seviyesine ulaşacağını öngördü. Goldman Sachs’ın hedefi yüzde 10,3'lük bir artış anlamına geliyor.

Morgan Stanley'e göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi ve iş döngüsü göstergelerinin iyileşmesi bu büyümeyi destekleyecek.

Büyük teknoloji şirketleri ne yapacak?

Goldman Sachs da Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla’nın gelecek yıl diğer 493 S&P 500 şirketinden daha iyi performans göstereceğini kaydetti.

Goldman’ın yeni notunda "Mikro düzeydeki kazanç hikayesi, 'Muhteşem 7'nin üstün performansını desteklemeye devam ediyor. Ancak büyüme ve ticaret politikası gibi makro düzeydeki faktörlerin risk dengesi diğer S&P 493 şirketleri lehine görünüyor" dendi.

2025 yılında şirket kazançlarında yüzde 11’lik büyüme ve ABD’nin reel gayrisafi yurtiçi hasılasında yüzde 2,5 oranında artış öngören Goldman, Donald Trump’ın yeniden kazanması sonrası, yeni yönetimin vergi oranlarını düşürme ve tarifeleri artırma vaatlerinin enflasyonu tetikleyerek Fed’in faiz indirim alanını daraltabileceği konusunda uyardı.