ABD-Brezilya ilişkilerinde önemli adım

09 Mayıs 2019

ABD Kongresine bir mektup gönderen Başkan Donald Trump, ABD-Brezilya ilişkilerinde önemli bir adım attı.

Trump, mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu adımın ABD ile Brezilya arasındaki özellikle savunma iş birliğini ciddi şekilde artıracağını kaydeden Trump, iki ülke arasındaki koordinasyonun daha da gelişeceğini ifade etti.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen en yeni ülke oldu.

Söz konusu adımla Brezilya, artık ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagon'un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Kaynak: AA