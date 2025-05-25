ABD bu olayı konuşuyor: Kripto yatırımcısı gence şifre işkencesi!

İsmi açıklanmayan 28 yaşındaki mağdurun, mayıs ayı başında İtalya'dan New York'a geldiğini kaydeden yetkililer, bu kişinin 6 Mayıs'ta kaçırıldığını belirtti.

Yetkililer, 37 yaşındaki John Woeltz adlı kripto para yatırımcısı ve ismi açıklanmayan diğer şüphelilerin, mağduru haftalarca bir apartman dairesinde bağlı tuttuğunu ve kripto hesabının şifresini açıklaması için işkence ettiğini açıkladı.

Günlerce işkence gören ve öldürüleceğini anlayan mağdurun 23 Mayıs'ta tutulduğu apartman dairesinden kaçıp sokaktaki bir trafik polisinden yardım isteyerek kurtulduğu öğrenildi.

Mağdurun hastaneye kaldırıldığını duyuran yetkililer, Woeltz'in ise adam kaçırma, darp, alıkoyma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Diğer şüphelilere dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.