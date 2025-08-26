ABD Büyükelçiliği, basında yer alan “Türk vatandaşlarına vize ücreti 435 dolar oldu” haberlerini kesin bir dille yalanlayarak, "Tarifelerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Gün içinde çeşitli basın-yayın organlarında çıkan haberlerde, ABD’nin 1 Ekim'den itibaren Türkiye’den vize başvurusunda bulunan kişilerden artık 435 dolar talep edeceği öne sürülmüştü. Ancak Büyükelçilik, bu haberlerin doğru olmadığını net bir dille ifade etti.

Yapılan yazılı açıklamada, “An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi. Büyükelçilik yetkilileri ayrıca, vatandaşların güncel ve doğru bilgilere ABD’nin resmi kanalları üzerinden ulaşmalarını tavsiye etti.

ABD vizeleri için ücretler, vize türüne göre değişiklik göstermeye devam ediyor. Turistik ve iş amaçlı kullanılan B1/B2 vizeleri için başvuru ücreti halen 185 dolar seviyesinde bulunuyor.