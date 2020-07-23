ABD-Çin gerginliği karşılıklı açıklamalarla sürüyor

23 Temmuz 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in daha fazla diplomatik binasının kapatılmasını "her zaman" bir olasılılık olduğunu söyledi.

Trump, "Dökümanları ve kağıtları yakmakta olduklarını tahmin ediyorum" dedi.

NBC televizyonu ise isminin açıklanmasını istemelen Amerikalı yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Çin'in Houston Konsolosluğu'nun Pekin'in ABD'deki istihbaratı için bir merkez olarak çalıştığını öne sürdü. Haberde, Başkan Trump'ın göreve geldiği 2017'den bu yana bu

Konsolosluğun casusluk faaliyetleri konusunda düzenli şekilde bilgilendirildiği de ifade edildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Çin'den Houston Konsolosluğu'nu kapatmasını istemesi ve Pekin'i Konsolosluğu "büyük bir casus merkezi" olarak kullanmakla suçlaması sonrası yaptığı açıklamada, Washington'un iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermekte olduğunu belirtti ve "doğru yönde" adımlar atılması uyarısında bulundu.

Elçilik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer ABD-Çin ilişkisi bir araba ise, ABD bu arabayı yanlış bir yöne sürüyor ve daha kötüsü gaza basıyor. Frene basın ve doğru yöne dönün" ifadeleri yer aldı.