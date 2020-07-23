ABD-Çin gerginliği piyasaları tehdit ediyor

23 Temmuz 2020

ABD ve Çin arasıdaki, giderek artması beklenen gerginliker yatırımcıların küresel piyasalara bakış açılarını, ekonomik ilişkilerin şekil değiştirmesi sebebiyle değiştirerek güvenli limanlara itiyor.

ABD'nin iki Çinli siber korsanı COVID-19 virüsü araştırmalarını çalma teşebbüsü suçuyla tutuklamasıyla başlayan dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerginlik, ABD'nin, Çin'in Houston'daki konsolosluğunu fikri mülkiyetler ve kişisel verileri koruma amacıyla kapatması ve Çin'in de misilleme olarak ABD'nin Chengdu'daki konsolosluğunu kapatma kararı almasıyla tırmanışa hızlanarak devam ediyor.

Wall Street'te işlem gören firmalar, iki ülke arasında kurması on yıllar süren ikili ilişkilerin tersine dönme sinyallerini takip ederken, genel kanı küresel ekonominin kutuplaşacağı ve ekonomilerin ABD ya da Çin'e yakın olmayı seçeceği yönünde.