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"ABD-Çin gerginlikleri bölgeye zarar veriyor"

Hong Kong Ticaret Bakanı Yau, ABD ve Çin arasında gerginliklerin yükselmesinin bölgeye zarar verdiğini söyledi.

ABD-Çin gerginlikleri bölgeye zarar veriyor
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Hong Kong Ticaret Bakanı Edward Yau, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin, ABD'nin Hong Kong'a sağladığı ekonomik teşvikleri Çin'in yeni ulusal güvenlik yasası sebebiyle iptal edecek olması, bölgenin ikinci çeyrekteki ekonomik daralmasını, daha önce görülmemiş bir düzey olan yüzde 9'a yükselttiğini söyledi.

Yau ayrıca, ABD ile yapacağı görüşmede Hong Kong menşeli ürünlerin "Çiin Malı" olarak değerlendirilme konusunu da masaya yatırcağını belirtti.

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