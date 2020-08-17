"ABD-Çin gerginlikleri bölgeye zarar veriyor"

17 Ağustos 2020

Hong Kong Ticaret Bakanı Edward Yau, ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin, ABD'nin Hong Kong'a sağladığı ekonomik teşvikleri Çin'in yeni ulusal güvenlik yasası sebebiyle iptal edecek olması, bölgenin ikinci çeyrekteki ekonomik daralmasını, daha önce görülmemiş bir düzey olan yüzde 9'a yükselttiğini söyledi.

Yau ayrıca, ABD ile yapacağı görüşmede Hong Kong menşeli ürünlerin "Çiin Malı" olarak değerlendirilme konusunu da masaya yatırcağını belirtti.