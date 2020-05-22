ABD-Çin gerilimi tırmanıyor

22 Mayıs 2020

Çin, geçen yıl gerçekleşen demokrasi yanlısı protestoların ardından Hong Kong'a yönelik yeni bir ulusal güvenlik yasası getirmeye hazırlanırken; bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekti.

Trump, Çin'in Hong Kong üzerinde daha fazla kontrol elde etme çabasına karşı Washington'un "çok sert" şekilde tepki vereceğini ifade etti.

Çin'in bu kararı, anakaraya kıyasla çok daha fazla özgürlüğe sahip Hong Kong'da yeni protestolara yol açabilir. Hong Kong 2019'da gerçekleşen protesto gösterileri nedeniyle, Beijing yönetimi altına girdiği 1997'den beri en büyük karmaşaya sürüklenmişti.

Kasım'daki seçimlerde tekrar seçilmeyi hedefleyen ve Çin karşıtı söylemlerini artıran Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in planlarının detayını hünüz kimsenin bilmediğini belirterek, "Eğer plan uygulanırsa buna çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Kaynak: Reuters