ABD-Çin görüşmeleri sonrası sevkiyatlar üç katına çıktı

ABD ile Çin arasında 10-11 Mayıs tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Çin’den ABD’ye konteyner siparişlerinde önemli bir artış yaşandı. Konteyner takip platformu Vizion’un verilerine göre, 5-11 Mayıs haftasında Çin’den ABD’ye yapılan konteyner siparişleri, önceki haftaya kıyasla yüzde 277 artışla 21 bin 530 TEU’ya yükseldi.

İhracatçıların sevkiyatları hızlandıracağı öngörülüyor

Artışın, müzakerelerde tarifelerin askıya alınacağı beklentisiyle Çinli ihracatçıların ön sevkiyatlarını hızlandırmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 90 günlük sürede ihracatçıların düşük tarifelerle ticaret yapabilmek için sevkiyatları ağustos ayına kadar hızlandıracağı öngörülüyor.

Tarife oranlarında geçici düşüş

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin dahil bazı ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirdiğini açıklamış, Çin de buna karşılık vermişti. Washington yönetimi, Çin’e uygulanan tarifeyi yüzde 145’e, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’e çıkarmıştı.

Cenevre’deki müzakereler sonucunda taraflar, karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararı aldı. 14 Mayıs’tan itibaren ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 30’a, Çin’in ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 10’a indirildi.

Tarife oranlarına ilişkin 90 günlük sürede ihracatçıların, ağustos ayına kadar düşük tarifelerden yararlanabilmek için sevkiyatlarını hızlandırması bekleniyor.