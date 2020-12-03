ABD, Çin komünist Partisi üyeleri için vize kurallarını sıkılaştırdı

New York Times gazetesinde yer aylan habere göre, ABD yönetimi tarafından dün yayınlanan düzenlemeye göre, Çin Komünist Partisi üyelerinin ve ailelerinin ABD'ye girişlerine yeni sınırlamalar getirildi.

Buna göre, 92 milyon Çin Komünist Partisi üyesine yönelik vizeler 1 ayı aşmayacak ve tek kez giriş ile sınırlı olacak. Haberde, kararın iki ülke arasındaki gerginliği artırabileceğinin altı çizildi.

Konuya yakın iki kaynağa dayandırılan habere göre, karar hemen yürürlüğe girdi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, parti üyeleri için vize süresinin 10 yıldan 1 aya indiğini açıkladı.