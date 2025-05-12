ABD-Çin tarife indirimi AB’de olumlu karşılandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD ve Çin’in 90 gün boyunca tarifeleri büyük ölçüde düşürme kararını olumlu karşıladıklarını belirtti. Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Gill, "ABD ve Çin’in 90 gün boyunca tarifelerin uygulanmasını bir ölçüde geri çekeceklerini duyurmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Gill, bu adımın küresel ticaret ve ekonomi açısından önemli bir 'geri adım' olduğunu ifade ederken, küresel tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesine katkıda bulunacak her türlü adımı desteklediklerini vurguladı. Gill ayrıca AB’nin ticarette engelleri azaltma hedefini yineledi.

ABD-Çin tarife gerilimi nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da aralarında Çin’in de bulunduğu bazı ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu. Çin’in buna misilleme yapmasıyla iki ülke arasında ticaret gerilimi tırmanmış ve Washington yönetimi, Çin’e uyguladığı tarifeleri yüzde 145’e kadar çıkarmıştı.

Buna karşılık Pekin, ABD’den ithal edilen mallara yüzde 125 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Gerilimin artmasının ardından ABD’li ve Çinli yetkililer, İsviçre’de bir araya gelerek 90 gün sürecek tarife indirimlerinde uzlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 145’ten yüzde 30’a düşürecek. Çin ise ABD’den ithal edilen ürünlerdeki vergi oranını yüzde 125’ten yüzde 10’a çekecek.