ABD, Çin tarifeleri konusunda henüz karar vermedi

ABD'nin Çin ile ciddi bir rekabet içinde olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'in Pekin' ile ilişkilere "sabırla" yaklaşmak istediğini ifade etti.



Başkan Biden'in Çin'in pek çok cephedeki ekonomik ihlallerini durdurmaya bağlı olmaya devam ettiğini belirten Psaki, Çin Devlet Başkanı Xi'nin dün Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı çağrıların Biden yönetiminin Çin'e stratejik yaklaşımını değiştirmeyeceğini de vurguladı.



Psaki, "Çin'in geçtiğimiz birkaç yılda yurt içinde giderek daha otoriter ve yurt dışında daha iddialı olduğunu gördük. Pekin şu anda bizim güvenliğimizi, refahımızı ve değerlerimizi ciddi şekilde meydan okuyor ve bu ABD'nin yeni bir yaklaşım izlemesini gerektiriyor. Bu konuya biraz stratejik sabır ile yaklaşmak istiyoruz" dedi.