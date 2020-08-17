ABD-Çin ticaret anlaşması değerlendirmesi ertelendi

17 Ağustos 2020

ABD ve Çin, geçtiğimiz cumartesi yapılması planlanan birinci kademe ticaret anlaşmasının değerlendirilmesini erteledi. Konuya ilişkin kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada programların uyuşmaması ve Çin'in daha fazla ABD ihraç malı almasına zaman tanınmasının gerekliliği nedeniyle değerlendirmenin ertelendiğini ifade etti.

Kaynaklar, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He arasında altı aylık uyum değerlendirmesi için yeni bir tarihin belirlenmediğini söyledi.

Kaynak: Reuters