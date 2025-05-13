ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası Boeing’e teslimat izni çıktı

ABD ile Çin’in gümrük vergilerinde geçici indirim konusunda uzlaşmaya varmasının ardından, Çin, Boeing uçaklarının teslimat yasağını kaldırdı.

Bloomberg News’un haberinde Pekin’deki yetkililerin bu hafta yerel havayolu şirketlerine ve devlet kurumlarına, ABD’de üretilen uçakların teslimatlarının yeniden başlayabileceğini ilettikleri belirtildi.

Uçakları yeniden satmayı değerlendirmişti

Nisan ayında, Boeing’in Çin’deki teslimat merkezinde bekleyen en az üç uçağın ABD’ye geri gönderildiği bildirilmişti. Boeing, gümrük vergileri nedeniyle Çinli müşterilerin yeni uçakları teslim almadığını ve bu nedenle düzinelerce uçağı yeniden satmayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

Boeing için Çin, ticari siparişlerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Boeing yetkilileri, şirketin yılın ilk çeyrek kazanç toplantısında, 2025 yılı içinde Çinli havayolu şirketlerine 50 jet teslim etmeyi planladıklarını, bunlardan 41’inin üretimde veya teslimata hazır durumda olduğunu duyurmuştu.

Tarifelerde 90 günlük anlaşmaya varıldı

ABD ve Çin, ticari gerilimlerin azaltılması amacıyla karşılıklı tarife indirimine gitme kararı aldı. Geçtiğimiz gün yapılan ortak açıklamada, Çin'in ABD’den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 125’lik verginin 90 gün boyunca yüzde 10’a indirildiği belirtildi. ABD ise Çin’den gelen ürünlerdeki yüzde 145’lik vergiyi yüzde 30’a çekti.

Çin - ABD ticaret müzakereleri devam edecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret müzakerelerinin devamı için Çinli yetkililerle önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını açıkladı. Bessent, açıklamasında "Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere tekrar bir araya geleceğimizi tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.