ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir

19 Eylül 2019

DBS'ye göre Hindistan, bazı imalatçıların üretimlerini Çin'den Hindistan'a kaydırmalarına bağlı olarak 11 milyar dolar fayda sağlayabilir.



Ancak DBS, şirketlerin üretimlerini Hindistan'a kaydırabilmeleri için toprak ve işgücü piyasası reformlarına ihtiyaç olduğunu ve ayrıca Ülke'nin alt yapı eksikliklerinin bulunduğunu da vurguladı.

Raporda, Hindistan'da ABD-Çin ticaret savaşından kazançlı çıkabilecek ilk üç sektör olarak ise ilaç, kimya ve mühendislik işaret edildi. Hindistan hali hazırda dünya ilaç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Hindistan mühendislik sektörü dünyanın 12'nci büyük makina ekihmeni üreticisi.