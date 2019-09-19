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ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir

Singapur merkezli DBS Bank yayınladığı raporda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın yaşandığı bir ortamdan Hindistan'ın kazançlı çıkabileceğini yazdı.

ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir
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DBS'ye göre Hindistan, bazı imalatçıların üretimlerini Çin'den Hindistan'a kaydırmalarına bağlı olarak 11 milyar dolar fayda sağlayabilir.

Ancak DBS, şirketlerin üretimlerini Hindistan'a kaydırabilmeleri için toprak ve işgücü piyasası reformlarına ihtiyaç olduğunu ve ayrıca Ülke'nin alt yapı eksikliklerinin bulunduğunu da vurguladı.

Raporda, Hindistan'da ABD-Çin ticaret savaşından kazançlı çıkabilecek ilk üç sektör olarak ise ilaç, kimya ve mühendislik işaret edildi. Hindistan hali hazırda dünya ilaç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Hindistan mühendislik sektörü dünyanın 12'nci büyük makina ekihmeni üreticisi.

ABD Hindistan Çin

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