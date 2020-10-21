"ABD, Çin'i rakip görerek hata ediyor"

21 Ekim 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin'in hiç bir ülkeyi tahrik etmediği ve yerini almaya çalışmadığını belirterek, ABD'nin Çin'i bir rakip olarak görmesinin stratejik bir hata olduğunu ifade etti.

Zhao, ABD'li yetkililerini Soğuk Savaş ve sıfır sonuç politikalarını bir kenara bırakmasını tavsiye ederek, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, Rusya ve Çin ile mücadele için daha kuvvetli ittifaklar kurma çağrısına cevap verdi.

Zhao, ABD'nin Rusya ve Çin'e karşı tavrının daha rasyonel olması gerektiğini ekledi.