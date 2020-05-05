ABD, Çin'in küresel tedarik zincirindeki rolünü azaltmayı hedefliyor

05 Mayıs 2020

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını konusunda Çin’e ilişkin suçlamalarını yineledi ve Beyaz Saray’dan Arizona’daki bir maske tesisine ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Çin dünyayı koronavirüs tehdidine karşı bilgilendirmeliydi” diye konuştu. Bir gazetecinin sorusu üzerine ise Trump, henüz Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmediğini söyledi.

New York Times gazetesinin ‘ABD’de COVID-19 ölümlerinin haziran başlarında günde 3 bine ulaşacağını’ iddia eden haberine ilişkin “Gazetenin bu tahminleri tecrit önlemlerinin olmadığı varsayımına dayanıyor” değerlendirmesini yaptı.

ABD’li yetkililer Trump hükümetinin küresel tedarik zincirinde Çin’in rolünü azaltmaya yönelik çabalara hız verdiğini belirtti. Reuters’daki habere göre salgını idare ediş biçiminden dolayı Pekin’i cezalandırmak isteyen Trump hükümeti yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendiriyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Çin'e karşı olan tutumunu sertleştirip yeni suçlamalarda bulunan Başkan Donald Trump, imalat tesislerini yurtdışından tekrar ülke içine getireceği sözünü vermişti.

ABD'li yetkililer, koronavirüsün getirdiği ekonomik yıkım ve ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının arttığına dikkat çekerek ABD'nin üretimini ve tedarik zinciri bağımlılığını daha dost ilişkilere sahip olduğu bir ülkeye kayacak olsa bile Çin'den uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nda Enerji, Çevre ve Ekonomik Büyüme bölümünün başında bulunan Keith Krach, "Birkaç yıldır (tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığımızı azaltmak) üzerine çalışıyoruz ancak şimdi bu girişimi hızlandırıyoruz" dedi. Krach, "Kritik alanların neler olduğunu ve dar boğazların nerede yaşandığını anlamak bence gerekli" diyerek bu konunun ulusal güvenlik açısından önem taşıdığını ve hükümetin yakında yeni adımlar atabileceğini söyledi.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra kamu kuruluşları, şirketleri tedarik ve imalat işlerini Çin dışına taşımak zorunda bırakacak önlemleri araştırıyorlar. Değerlendirilen önlemler arasında vergi teşvikleri ve sübvansiyonlar da yer alıyor.