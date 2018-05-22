ABD, Çinli ZTE'ye yasağı kaldırıyor

22 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli telekomünikasyon devi ZTE'ye yönelik yasağı kaldıracağı, Çinli ve ABD'li yetkililerin bu konuda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ticaretle ilgili sorunların çözümü için ABD ve Çin arasında yürütülen görüşmelerde ZTE'ye yönelik yasağın koşullu olarak kaldırılmasına da karar verildi.

ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Trump ise, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi Cinping ile beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtmişti. ABD Kongresi'nin bazı üyeleri de Trump'ın ZTE'yi kurtarma planına karşı çıkmış, şirketin ABD için "güvenlik tehdidi" olduğunu savunmuştu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'nin ZTE'ye yönelik yasağı kaldırması karşılığında Çin de yönetimde bazı değişikliklere gidecek ve ceza ödeyecek. Ayrıca Çin'in ABD'ye yönelik bazı gümrük tarifelerini kaldırmayı kabul ettiği de belirtildi.

Bir süredir iki ülke arasında yürütülen görüşmeler sonucu Çin, ABD ile ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü vermiş, ABD de Çin'le ticaret gerilimini "askıya aldıklarını" duyurmuştu.

ZTE, ABD yaptırımları sonrası faaliyetlerini durdurdu