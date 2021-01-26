ABD' çip sektörü Çin'e ihracat kontrollerinin gözden geçirmesini istedi

Çip, yarı iletken ekipmanları üreticileri ve imalatçılarını temsil eden SEMI, Trump yönetiminin tek taraflı olarak uygulamaya koyduğu kuralların Amerikan sanayisine zarar verdiğini ve Amerikalı ihracatçıları misillemelere karşı kırılgan hale getirdiğini ifade ederek Biden yönetiminden söz konusu kararların gözden geçirilmesi istedi.



Biden'in ABD Ticaret Bakanı olarak önerdiği Gina Raimondo'ya bir mektup gönderen SEMI Başkanı Ajit Manocha, şirketleri global pazarda rekabet eden müttefikleri ile koordineli hareket etmesi gerektiğini belirtti.



Manocha, "Çok taraflı kontroller adli bir rekabet ortamı oluşturur, etkinliği maksimize eder, ABD'nin ulusal güvenliğine ve ekonomik rekabet gücüne zararı minimize eder" ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanlığı ise SEMI'nın taleplerine henüz bir yanıt vermedi.