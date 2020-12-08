ABD, COVID-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının güvenilirliğini teyit etti.

FDA Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra COVID-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.

Aşının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olan İngiltere'de ise toplu aşılama bugün başladı.