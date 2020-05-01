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ABD, COVID-19 tedavisinde deneysel ilaç kullanacak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, deneysel antiviral ilaç Remdesivir’in COVID-19 hastalarının tedavisinde acil kullanımına onay verdi.

ABD, COVID-19 tedavisinde deneysel ilaç kullanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) Gilead Sciences Inc’e ait deneysel antiviral ilaç Remdesivir’in COVID-19 hastalarının tedavisinde acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray’da Trump’la gerçekleştirdiği toplantı sırasında konuşan Gilead CEO’su Daniel O’Day onayı ‘önemli bir ilk adım’ olarak değerlendirdi ve şirketin 1,5 milyon şişe Remdesivir bağışı yaptığını söyledi.

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