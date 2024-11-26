ABD de teyit etti: İsrail ile Hizbullah ateşkesi yakın

İsrail, geçen ekim ayından beri Lübnan topraklarında konuşlu Hizbullah hedeflerine saldırırken, bölgedeki bombardımanlar sonucu siviller de hayatını kaybediyor. Hizbullah da İsrail kentlerini füzelerle hedef alıyor.

Dün basına yansıyan haberlerde ABD'nin öncülüğünde İsrail ile Hizbullah'ın ateşkese yakın olduğu belirtildi. 60 gün sürecek geçiş süreci öncesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesini toplaması bekleniyor.

Resmi açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, "Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak (ateşkes) sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı. ABD'li yetkili, İsrail ile Hizbullah ateşkesi için atılması gereken adımlar olduğuna işaret etti.

Ateşkes süreci

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret etmiş, daha sonra İsrail'e geçmişti. Hochstein, Beyrut'taki açıklamasında, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.