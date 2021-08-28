ABD: DEAŞ Horasan örgütünden iki üst düzey yönetici öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havaalanı’ndan çekilmeye başladığını açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri'nden Tümgenereal William Hank Taylor ise iki üst düzey DEAŞ yöneticisinin İHA saldırısında öldürüldüğünü söyledi.
Pentagon’da yapılan özel brifingde konuşan Tümgenereal William Hank Taylor, bu sabah Afganistan’ın Nangarhar bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında iki DEAŞ yöneticisinin öldüğünü, birinin de yaralandığını söyledi.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, 31 Ağustos’a kadar çekilme süreci devam ederken havaalanı ve çevresindeki terör tehdidinin hala sürdüğüne ve her an terör saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.
Kabil Havalimanı'ndan 14 Ağustos’tan beri 117 bin kişi tahliye edildi. Bugün itibarıyla havaalanında kalan Amerikan askeri sayısının 4 binin altına düştüğü belirtiliyor.