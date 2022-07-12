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ABD, DEAŞ lideri Mahir El Agal'ı hava operasyonuyla öldürdü

ABD, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ı Suriye’de düzenlenen hava operasyonunda öldürdüğünü duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi.

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