ABD devlerinin gözü Suudi pazarında

28 Aralık 2017

Apple ve Amazon'un Suudi Arabistan'a yatırım amacıyla Riyad yönetimiyle görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, görüşmelerin, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın petrole bağımlı ekonomiyi geliştirme ve teknoloji yatırımlarını artırma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Bir kaynak da, Apple'ın Suudi Arabistan yabancı yatırım kurumu SAGIA ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Apple mağazalarının açılmasına kapı aralayacak anlaşmaya, şubat ayında son halinin verilebileceği belirtiliyor.

Amazon'un yürüttüğü görüşmelerin ise henüz başlangıç aşamasında olduğu ve yatırım için tarihin henüz netleşmediği söyleniyor.

ABD'li iki şirket, ürünlerini üçüncü partiler aracılığıyla Suudi Arabistan'da satıyor.

Yabancı yatırımcılara yönelik sınırlamalar hafifledi

Suudi Arabistan, "yüzyılın en büyük özelleştirmesi" olarak nitelendirilen 300 milyar dolarlık özelleştirme hedefini geçen yıl açıklamıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle farklı alanlara yönelen Riyad, son iki yıldır yabancı yatırımcılara yönelik sınırlamaları hafifletiyor.

Amazon ve Apple'ın Suudi pazarına doğrudan adım atması, dünyada internet ve akıllı telefon kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'da reform adımlarının bir parçası görülüyor.

Suudi nüfusunun yüzde 70'i 30 yaşın altında ve ülkede sosyal medya kullanımı oldukça yüksek.

Yüzyılın en büyük özelleştirme hamlesi

Kaynak: Reuters