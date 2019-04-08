ABD, Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine aldı

08 Nisan 2019

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219'uncu bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuruyu "daha önce emsali olmayan bir adım" olarak niteleyen Trump, bu adımın İran'ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse ettiğini belirtti.

Trump, "DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tanımlama ile ABD'nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör listesine eklediğine dikkati çeken Trump, "Bu adım, İran'ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor. DMO'ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin, bu adımla Tahran'a da teröre destek vermenin sonuçları konusunda açık bir mesaj gönderdiğini belirten Trump, İran'a yönelik baskının devam edeceğini kaydetti.

İran'dan misilleme: ABD ordusu terör listesinde

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

Milli Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümeti "terörizmin destekçisi" olarak nitelendirildi, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM kararlarının da ihlalidir. DMO, bölgedeki müttefikleriyle birlikte El Kaide, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele etmiştir."

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) terör örgütleri listesine alınmasını önermişti.

Karar sonrası İran'dan ABD'ye nota

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya katıldığını söyledi.

Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti.

Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini aktardı.

Netanyahu, Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusunu ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklemesinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran'ın İsrail ve ABD'nin yanı sıra dünya barışını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu, "Ülkelerimiz ve bölge ülkelerinin çıkarına olan bir başka önemli isteğimi daha kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İran rejimine karşı çeşitli yollarla gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA