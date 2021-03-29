ABD dijital vergilere karşı gümrük vergisi misilleme tehdidini yineledi

ABD'nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, dijital hizmetler vergilerine misilleme olarak ABD'nin Türkiye, Avusturya, Hindistan, İtalya ve İspanya'dan ithal ettiği mallara ek gümrük vergisi getirme tehdidini tekrarladı.

ABD'nin Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’nin, ABD internet şirketlerine ve e-ticaret platformlarına getirilen ek vergiler hakkında Trump döneminde başlatılan inceleme kapsamında gümrük vergisi getirilmesine kanaat getirebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada ilk adım olarak ise konu hakkında bilgi toplanacağı ve bürokratik işlemlerde bulunulacağı ifade edildi.

Bu ülkelerin aldığı vergiler, Facebook, Google ve Amazon.com gibi teknoloji şirketlerinin ülke içindeki kazançlarını hedef alıyordu.

ABD Ticaret Temsilciliği yürüttüğü incelemenin sonuçlarını ocak ayında açıklamış, Türkiye dahil altı ülkenin ABD teknoloji şirketleri aleyhine ve diğer ülkelerin şirketleri lehine karar aldığını ve bu esnada uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini tespit etmişti.

Gümrük vergilerinin uygulanması konusundaki uyarı, geçtiğimiz hafta göreve gelen Tai'nin açıkladığı ilk müzakere taktiklerinden biri oldu. Tai, göreve kabul edilmeden önce kendisi hakkında değerlendirmelerin yapıldığı şubat ayındaki Senato oturumunda yaptığı açıklamada gümrük vergilerinin ABD ticaret politikası için "meşru bir araç" olduğunu ifade etmişti.

Tai açıklamasında, "ABD, uluslararası vergi konularında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) uyguladığı süreçler vasıtasıyla uluslararası uzlaşmaya varmaya bağlı kalacaktır. Bununla beraber, bu uzlaşma sağlanıncaya kadar, Bölüm 301 kapsamında, gerektiğinde gümrük vergilerinin uygulanması da dahil olmak üzere seçeneklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Tai ayrıca Breziya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Endonezya'ya yönelik "Bölüm 301" gümrük vergisi incelemelerini sonlandırdığını açıkladı. Bunun sebebi olaraksa, Tai bu ülkelerin yargılarının dijital hizmetler vergilerini kabul etmediklerini veya uygulamaya sokmadıklarını belirtti.

ABD, Fransa'nın almaya başladığı dijital vergisine misilleme olarak Fransız şampanyasına, kozmetik ürünlerine, el çantalarına ve diğer ithal ürünlere yönelik 1.3 milyar dolarlık ek gümrük vergisini getirme tehdidinden de vazgeçmedi.