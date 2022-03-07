ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ek kuvvetler konuşlandırıldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı." açıklaması yaptı.
İHA
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 12. güne girilirken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken NATO'nun doğu kanadına takviye yapıldığını açıkladı.
Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO'yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz." dedi.
Blinken, "Ukrayna sonunda kazanacak." ifadesini kullandı.