ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Navalnıy tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova Şehir Mahkemesinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmesine tepki göstererek, Navalnıy ve son günlerde protestolarda tutuklanan yüzlerce göstericinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rus makamlarının muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin kaygı duymaktadır. Tüm Rus vatandaşları gibi Navalnıy da Rusya anayasasının sunduğu haklara sahiptir ve Rusya'nın kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duyacağı konusunda uluslararası sorumlulukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin Navalnıy'ın 2014'te suçlu bulunduğu yargılamanın "keyfi" ve "siyasi" olduğuna karar verdiğini hatırlatan Blinken, şu anda Navalnıy hakkında devam eden suçlamaların da 2014'teki sürecin devamı olduğunu savundu.

Blinken, "Sayın Navalnıy ve barışçıl toplanma ve fikir özgürlüğü dahil son haftalarda vatandaşlık haklarını kullanan yüzlerce Rus vatandaşın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.