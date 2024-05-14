ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ukrayna'ya ziyaret: Zelenski'den patriot talebi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev yönetimini ziyaret etmek amacıyla Ukrayna'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Blinken, ABD'nin yardım paketinin bir kısmının Ukrayna'ya ulaştığını ve "gerçek farkı yaratacak" olan daha fazlasının yolda olduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Blinken'in ziyareti, Kongre'nin uzun süredir ertelenen 61 milyar dolarlık yardım paketini geçen ay kabul etmesinden bu yana üst düzey bir ABD yetkilisinin gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Rusya'nın Harkiv'de 4 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurduğu Ukrayna'ya ilişkin Blinken, Ukrayna'nın zorlu bir dönemden geçtiğini ancak yakın vadede yardımın yolda olduğunu ve Ukrayna'ya ulaşan yardımların çok daha fazlasının Ukrayna'ya geleceğini aktardı.

ABD yardımlarının Ukrayna için zorlu bir zamanda ABD yardımlarının geldiğini ifade eden Blinken, "(yardımlar) bu, savaş alanında devam eden Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark yaratacak." dedi.

Zelenski'den patriot talebi

Rusya'nın Mart ayından bu yana elektrik tesislerini vuran ve elektrik kesintilerine neden olan uzun menzilli hava saldırıları düzenlemesi nedeniyle hava savunma malzemelerininin Ukrayna için "en büyük açık" olduğunu söyledi.

Blinken'dan hava savunma sistemleri talep eden Zelenski, "Bugün gerçekten Harkiv için, Harkiv bölgesi için iki Patriot'a ihtiyacımız var çünkü orada insanlar saldırı altında. Siviller, savaşçılar, herkes Rus füzeleri altında" ifadesinde bulundu.