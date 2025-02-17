ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan’da: Rus yetkililerle Ukrayna’yı görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs’te İsrailli yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Rubio’nun ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’un bugün Riyad’a gideceğini açıkladı. Peskov, Lavrov ve Uşakov’un yarın ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD’nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.

Görüşmelerin öncelikli gündem maddesinin, ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması ve Ukrayna’daki savaşın çözümü için yürütülen diplomatik hazırlıklar olduğu ifade ediliyor. Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantılarda ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine ilişkin hazırlıkların da ele alınacağı belirtildi.

Trump, ABD-Rusya görüşmelerini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin Ukrayna’daki savaşı bitirmek için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Trump, bu süreçte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e de bilgi verileceğini belirtmişti. Görüşmeleri yönetmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff’tan oluşan bir ekibin görevlendirildiği açıklanmıştı.