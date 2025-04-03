ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan zirvede ilk mesaj: NATO’dayız, ayrılmıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılarak ittifakın geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. NATO'ya yönelik bazı eleştirileri "yersiz" olarak nitelendiren Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın ittifakı desteklediğini ve ABD'nin NATO’da kalmaya devam edeceğini belirtti.

"NATO’yu daha güçlü görmek istiyoruz"

ABD’nin NATO’da daha aktif olduğunu dile getiren Rubio, ittifakın daha güçlü ve dinamik olmasını istediklerini söyledi. NATO'nun gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerden oluştuğunu vurgulayan Rubio, üye ülkelerin savunma harcamalarını artırarak ittifaka daha fazla katkı sunmaları gerektiğini belirtti.

"Avrupa’nın kalbinde bir kara savaşı var"

Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Rubio, Avrupa'nın merkezinde devam eden bu savaşın, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Tüm NATO ülkelerinin harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı taahhüt etmeleri gerektiğini ifade eden Rubio, bu hedefin ABD için de geçerli olduğunu vurguladı.

"Trump, NATO'ya karşı değil"

Başkan Donald Trump'ın NATO'ya karşı olmadığını belirten Rubio, ancak ittifakın yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilecek yetkinliklere sahip olması gerektiğini ifade etti. NATO’nun daha güçlü hale gelmesi için üye ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Asya-Pasifik vurgusu

Rubio, NATO'nun sadece Avrupa ile sınırlı kalmaması gerektiğini ve Asya-Pasifik bölgesindeki müttefiklerle daha fazla iş birliği yapmayı hedeflediklerini söyledi. Çin ve Kuzey Kore gibi bölgesel tehditlere karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Rubio, deniz seyrüsefer özgürlüğü ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğini artırmayı planladıklarını belirtti.