ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı

02 Eylül 2020

Bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası gelişmelere dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD yönetiminin Kıbrıs Rum kesimi üzerinden 33 yıllık silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşmeye devam ettiğini ve her iki tarafa da tansiyonu düşürme ve diplomatik diyalog kurma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Pompeo, "Bu konunun diplomatik bir yol ile çözüme kavuşması konusunda görüşmeye ihtiyacımız var. Bölgede askeri hareketliliği artırmak doğru bir adım değil. Sadece negatif sonuçlara yol açar." dedi.