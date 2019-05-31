ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'la "ticaret" açıklaması

31 Mayıs 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa'nın İran ile ticari faaliyetlerin sürdürülmesi için INSTEX özel ödeme mekanizmasına ilişkin, "INSTEX'e baktığımızda, izin verilmiş malların dolaşımını kolaylaştırmayı hedefliyorsa, bu sorun olmaz." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'la ticari faaliyetler konusunda oldukça "açık" olduklarını belirten Pompeo, "Yaptırımlar kapsamına giren ve girmeyen mallar var." diye konuştu.

Pompeo, Avrupa'nın İran ile INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmasının da Washington'un yaptırımları kapsamında olmayan ve insani amaçlı mallara yönelik kullanıldığı sürece ABD için bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Pompeo, "INSTEX'e baktığımızda, izin verilmiş malların dolaşımını kolaylaştırmayı hedefliyorsa, bu sorun olmaz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX, ocak ayında kurulmasına rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle hâlâ faaliyete başlamadı.

Kaynak: AA