ABD Dışişleri Bakanı Rubio da içindeydi! Havada panik...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun uçağı "mekanik sorun" nedeniyle büyük tehlike atlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya, Münih'e gitmek üzere havalanan uçakta yaşanan soruna ilişkin bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı" ifadesini kullandı.

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Ortadoğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.