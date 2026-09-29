ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ve Küba ekonomileri çöküş aşamasında

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın çok sayıda konvansiyonel silah üreterek bölgeyi tehdit etmesini önlediğini iddia eden Rubio, "Bunun aksini öğrenmemizin tek yolu, bunun olmasına izin vermek olurdu, o zaman da beş yıl içinde herkes, 'İnanılmaz, İran'ın konvansiyonel bir kalkanın arkasında nükleer silah programı geliştirmesine izin verdiler ve şimdi Orta Doğu'da Kuzey Kore var' derdi." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran ile ilgili sorunun devrimden kaynaklandığını, ülkeyi yönetenlerin ABD medyasına konuşan "takım elbiseli hükümet yetkilileri" değil "kıyametçi vizyona sahip radikal Şii din adamları" olduğunu savundu.

İran'ın "iflasa yakın olup olmadığı" sorulan Rubio, "Bence şu anda oradalar ve hızla bir felakete doğru gidiyorlar." yanıtını verdi.

"Küba'nın Amerikan çıkarlarına karşı operasyon üssü olmasına izin vermeyeceğiz"

Rubio, Küba'nın "düşmeye yaklaşıp yaklaşmadığı" sorusuna karşılık ülkenin "işlevsel bir ekonomisi olmadığını" belirterek, "Gerçek şu ki Küba çoktan düştü" dedi.

Küba'nın "farklı bir yol seçmesini umduklarını" dile getiren Rubio, şunları kaydetti:

"Bugün silahları ve baskıcı rejimi kontrol edenler arasında, karşı karşıya oldukları gerçekliğe gözünü açacak bazı kişilerin olduğunu umuyoruz. Donald Trump, başkan olduğu sürece Küba halkının sırtından artık para kazanamayacaklar. Başkan Trump görevde olduğu sürece Küba'nın hiçbir koşulda Amerikan çıkarlarına karşı bir operasyon üssü haline gelmesine veya ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz."

Rubio, Venezuela'da da "özgür ve adil seçimlerin en kısa sürede düzenlenmesine imkan verecek koşulların sağlanması" için ülkedeki parlamentoyla çalıştıklarını ifade etti.

İngiltere'de hava üssü yakınlarındaki olay "çok ciddi bir durum"

İngiltere'de ABD'nin kullandığı bir hava üssü yakınlarında gözaltına alınan kişilerin daha sonra kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Rubio, "canlı yayında söyleyemeyeceği bazı şeyler olduğunu" belirtti.

Rubio, bu şüphelilerin engellenen girişiminin "çok ciddi bir durum" olduğunu ve "yabancı bir aktörün açıkça dahil olduğunu" kaydederek, İngiliz makamlarının ABD ile işbirliği yaptığını ve yardımcı olduğunu söyledi.

İngiltere'de yaşananların ve "neredeyse yaşanabilecek" çok ciddi bir durum olduğunu, olayda açıkça yabancı bir aktörün parmağının bulunduğunu belirten Rubio, söz konusu olayın, İran gibi dünya genelinde ABD çıkarlarına saldırma tehdidinde bulunan unsurlarla karşı karşıya olunduğu gerçeğini bir kez daha gösterdiğini savundu.

Rubio, böyle bir saldırının gerçekleşmesi ya da saldırıya girişilmesi halinde bunun karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Grönland anlaşması

Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'nin Grönland'a ilişkin yaptığı açıklamalara nasıl tepki verdiği sorusuna karşılık Rubio, bu konunun görüşmelerde hiç açılmadığını ifade etti.

Grönland konusunun toprak ilhakıyla değil, ulusal güvenlikle ilgili olduğunu iddia eden Rubio, Grönland'ın Kutup bölgesindeki rekabet ile uzay savunması ve füze savunma sistemleri açısından her zamankinden daha kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Rakip ülkelerin liman ve havalimanı yatırımları üzerinden bölgede askeri amaçlı altyapılar kurabileceği kaydeden Rubio, Grönland anlaşmasının süresiz olduğu ve böylelikle ABD'nin onayı olmadan hiçbir rakip ülkenin bölgeye yatırım yapamayacağını dile getirdi.

Rubio, buna karşılık ABD'nin Kuzey Amerika'nın ihtiyaç duyduğu füze savunma kalkanını kurabilecek yeni askeri tesisler inşa edebileceğini belirterek, "Amerikan vergi mükellefine tek kuruşa mal olmadı, inanılmaz bir başarı." dedi.