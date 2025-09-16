ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, Zelensky ile görüşebilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın önümüzdeki hafta New York’ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile görüşme ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Rubio, bu potansiyel buluşmanın Trump’ın Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik girişimlerinin bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bakan, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığını ve Zelensky ile de defalarca temas kurduğunu aktardı.

Rubio, Trump’ın “dünyadaki tek lider” olarak aynı anda hem Ukrayna ve Avrupa hem de Rusya ile konuşabilme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Ona göre bu durum, Trump’a arabuluculukta eşsiz bir konum kazandırıyor.

Aksi takdirde, ABD’nin yaptırımlar uygulamayı bırakması ve çözüm çabalarından çekilmesi halinde, dünyada arabulucu olarak devreye girecek kimsenin kalmayacağına dikkat çekti.