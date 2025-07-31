ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye mümkün olduğunca çok yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz

Günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bölgedeki faaliyetlerine de değindi. "Şu anda önceliğimiz, çatışmayı sona erdirmek ve Gazze’ye mümkün olan en fazla gıda yardımını ulaştırmak." diyen Pigott, bu çabanın Beyaz Saray ve sahadaki temsilciler aracılığıyla sürdüğünü belirtti.

Pigott, Witkoff’un Gazze’deki insani duruma ilişkin "bundan sonraki adımları belirlemek üzere" çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerde Gazze’deki insani kriz ve bölgeye "mümkün olduğunca çok gıda sağlanması" konularının ele alındığını aktaran Pigott, Witkoff’un ayrıca esirlerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yaptığını söyledi.

Sözcü Yardımcısı, Başkan Trump ile Özel Temsilci Witkoff’un bu konuda özel bir hassasiyet taşıdığını da ifade etti.