ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile İstanbul'daki görüşmeler Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili değil

Bruce, Dışişleri Bakanlığı'ndaki günlük basın toplantısında gazetecilerin, Karadeniz'in kuzeyinde ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

ABD ve Rus heyetlerinin İstanbul'da görüşecekleri bilgisini teyit eden Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek." dedi.

Görüşmelerde, siyasi veya güvenlikle ilgili bir konunun gündemde yer almayacağını vurgulayan Bruce, bu buluşmada Ukrayna'nın da kesinlikle gündemde olmayacağının altını çizdi.

Heyetler arasında gerçekleşecek görüşmeye dikkati çeken Bruce, "Bu görüşmeler yalnızca büyükelçilik operasyonlarımıza odaklanıyor, genel olarak ikili ilişkileri normalleştirmeye değil. Bu da ancak Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlandığında gerçekleşebilir." diye konuştu.

Rusya adına Ukrayna'da savaşan 2 Çin vatandaşına yönelik raporların farkında olduklarını belirten Bruce, Çin'in, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Bruce, "Çin, Rusya'nın savaşı sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu çift yönlü (sivil ve askeri amaçlı) kullanıma uygun malzemelerin neredeyse yüzde 80'ini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Türkiye'nin Suriye'deki olumlu rolüne yönelik ifadeleri hatırlatılan Bruce, "Türkiye kesinlikle bir müttefik ve bir dost." dedi.