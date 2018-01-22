ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye'yi desteklemeye devam ediyoruz

22 Ocak 2018

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Cumartesi günü Türk ve Rus Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmede belirttiği gibi Amerika’nın Suriye’nin kuzeyindeki durumdan, özellikle de masum sivillerin durumundan çok endişeli olduğu kaydedildi.

"DEAŞ'la mücadelede kritik ortak ve NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini çözmesini desteklemeye devam ediyoruz" ifadesinin kullanıldığı açıklama, “Bununla birlikte Türkiye’ye itidalli olmasını, askeri operasyonlarının sınırlı bir kapsam alanında ve sürede yapmasını, sivil kayıpların önlenmesi için dikkatli olması çağrısı yapıyoruz” denildi.

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'Zeytin Dalı Harekatı' üçüncü gününde

Kaynak: AA