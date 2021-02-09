ABD Donanması Güney Çin Denizi'nde tatbikat düzenledi

ABD Donanması geçtiğimiz temmuz ayından bu yana ilk kez Güney çin Denizi’nde iki uçak gemisi ile ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu..

ABD Donanması, Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ile Nimitz Carrier Strike Group tarafından "birlikte çalışabilirlik kapasitesini güçlendirmek ve komuta kontrol becerilerini geliştirmek için bir dizi tatbikatlar" yapıldığını açıkladı.

Güney Çin Denizi ABD-Çin arasında gerilim yaratan hususlardan birisi konumunda. ABD Çin'in bu deniz üzerindeki hak iddialarına karşı çıkmaya devam ediyor.