ABD Donanması’na ait 60 milyon dolarlık savaş uçağı Kızıldeniz’e düştü

ABD Donanması’na ait bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağı, Kızıldeniz’de USS Harry S. Truman uçak gemisinde yaşanan kazada denize düştü.

Açıklamada, uçağı çeken traktörün de denize sürüklendiği ve olayda bir personelin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. "Uçağı çeken denizciler, kazadan önce uçaktan uzaklaşmak için hızlıca harekete geçti" denilirken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisi verildi. ABD Donanması, yaşanan olayın USS Harry S. Truman uçak gemisinin operasyonel kabiliyetlerini etkilemediğini vurguladı.

Kazaya Husi saldırısı mı neden oldu?

ABD basınında yer alan bazı haberlere göre, kazanın arka planında Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin saldırıları bulunuyor. İddiaya göre, USS Harry S. Truman, Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaçmak için sert bir manevra yapmak zorunda kaldı ve bu sırada uçak gemisindeki savaş uçağı denize düştü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, kısa süre önce yaptığı açıklamada Kızıldeniz’de bulunan USS Harry S. Truman uçak gemisine ve ona bağlı savaş gemilerine yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Sare, saldırılarda füze ve İHA kullanıldığını belirtmişti.

Kazanın ardından ABD Donanması, bölgedeki operasyonlarına devam ettiğini açıkladı.